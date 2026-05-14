野口は阪神に育成1位で入団、豪快な打撃で知られた（C）産経新聞社交流戦まで残り2週間、今週はDeNA、ソフトバンク間でトレードが発表されるなど、補強時期に入る中、元NPB選手のパフォーマンスにも注目が高まっている。プロ野球ファーム・リーグ中地区のハヤテは5月13日に行われた西武戦に4−3と勝利。【動画】この力強いスイングは健在！野口のタイムリーシーンハヤテの「4番・右翼」で先発した野口恭佑は初回二死一塁で迎