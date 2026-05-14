俳優のファーストサマーウイカ（35）が13日に放送された日本テレビ「上田と女が吠える夜」（後9・00）に出演。自身の「メンタルの弱さ」を痛感する、意外に繊細な日常の一コマを明かした。この日は「メンタルが強すぎる女VS弱すぎる女」というテーマで進行。メンタルが強いと自負するウイカだが「買った洋服とかが次の日にセールとかなってたら、やっぱり落ち込むというか…カッとなってもう1個買っちゃったりしますもんね。そ