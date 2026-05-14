新潟県上越市に本社を置く田辺工業は13日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結決算を発表しました。 売上高は前期比3.0%増の523億6600万円となり、過去最高を更新しました。 売上高の増加に加え、施工効率の改善やリスク管理の徹底により売上総利益率が向上。 営業利益は前期比24.3%増の47億6900万円、経常利益は同23.1%増の48億900万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同33.2%増の34億5200万円となり