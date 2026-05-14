【ニューヨーク＝木瀬武】１３日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比６７・３６ドル安の４万９６９３・２０ドルだった。値下がりは４営業日ぶり。米労働省が１３日発表した４月の卸売物価指数の上昇率が市場予想を上回り、原油高に伴うインフレ（物価上昇）への警戒が広がった。前日発表の消費者物価指数の伸びも約３年ぶりの高水準だった。ＩＴ業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は３１４