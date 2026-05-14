警察に届けられた動物のその後定番のペットの犬や猫から、スッポンやイグアナといった「珍客」まで−。県内の警察署には連日のように、さまざまな動物が「落とし物」として届けられている。飼い主が現れるまで、臨時の世話役を担うのは署員たちだ。正式な手続きを経て署員が引き取るケースもあるというが、ある署員は切実な声を上げる。「最後まで責任を持って大切な家族を守ってほしい」横浜市内のある警察署では、廊下の一角