女優の井上和香が、誕生日を迎えたことを報告した。１３日に４６歳になった井上は、日付が変わる直前に自身のインスタグラムを更新。「いろいろ終えてベビーモニターを見ながら１人焼酎」と、赤ちゃんの様子を映すベビーモニターをテーブルに置いて、グラスを手に持つ。「まもなく誕生日。静かな誕生日。これも悪くない」とうなずいた。約１か月ぶりの投稿。「久しぶりのＩｎｓｔａｇｒａｍで地味な投稿だけど、ギャーギャー