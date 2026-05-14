NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4706.70（+20.00+0.43%） 金６月限は反発。時間外取引では、インドの金輸入税引き上げなどを受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、ドル高を受けて軟調となった。日中取引では、米生産者物価指数（ＰＰＩ）の伸び加速が圧迫要因になったが、ドル高が一服すると、押し目を買われた。 MINKABU PRESS