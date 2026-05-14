NY株式13日（NY時間16:24）（日本時間05:24） ダウ平均49693.20（-67.36-0.14%） S＆P5007444.25（+43.29+0.58%） ナスダック26402.34（+314.14+1.20%） CME日経平均先物63435（大証終比：+125+0.20%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は４日ぶりに小反落の一方、ナスダックは大幅高。取引開始前に４月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が発表され、前月比１．４％の上昇と予想を大きく上回る