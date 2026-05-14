米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29） 米2年債 3.979（-0.012） 米10年債4.469（+0.006） 米30年債5.037（+0.013） 期待インフレ率2.497（+0.002） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。４月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が発表され、予想を大きく上回る数字となった。前日の米ＣＰＩもインフレ懸念を促す内容となり、ＦＲＢの年内据え置き期待を裏付けてい