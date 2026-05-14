【ニュータウンスクエア（米ペンシルベニア州）共同】男子ゴルフのメジャー第2戦、全米プロ選手権は14日に開幕する。13日は日本勢が会場となるペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンクGCで最終調整した。14度目の出場で、メジャー2勝目を狙う松山英樹は練習場でパットやショット、アプローチに励んだ。初出場から3年連続となる決勝ラウンド進出を見据える久常涼は前半の9ホールをプレー。コース状態を丹念にチェッ