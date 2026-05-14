◇プロ野球セ・リーグ巨人4×-2広島(13日、福井)巨人は延長12回に坂本勇人選手のサヨナラ3ランホームランが飛び出し、劇的勝利。2年目の宮原駿介投手がプロ初勝利となり、ヒーローインタビューで思いを語りました。1-1の延長12回は田和廉投手が2アウト1、3塁とし、8番手として宮原投手がマウンドへ。小園海斗選手をショートゴロとしますが、浦田俊輔選手の2塁への送球がそれて勝ち越し点を許します。それでも直後の攻撃では、連