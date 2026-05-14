AFC U17アジアカップは13日、グループリーグ全日程が終了し、ベスト8が出揃った。U-17日本代表は3連勝でB組首位で突破し、15日の準々決勝ではA組2位のタジキスタンと対戦する。AFC U17アジアカップは各組2位以上が準々決勝に進出し、8チームが今年11〜12月に行われるU-17W杯に出場するというレギュレーション。日本、中国、サウジアラビア、タジキスタン、韓国、ベトナム、オーストラリア、ウズベキスタンの8か国がU-17W杯出場