ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、開業25周年の夏を彩る新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ 〜』を2026年7月1日(水)から開催します。今年は「夜祭り」をテーマに、大人も子どももリミットを外してはしゃげる超熱狂空間へとパークが一新。最大の注目は、パーククローズが21:00まで延長される点。日中の暑さを避け、15時や17時からお得に入場できる限定パスも登