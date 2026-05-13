「マーガレット・ハウエル（MARGARET HOWELL）」が、ロンドンの職人が手掛けるシャツのハイエンドライン「マーガレット・ハウエル ロンドン ワークルーム（MARGARET HOWELL LONDON WORKROOM）」を始動した。ファーストコレクションは9月に路面店などマーガレットハウエルの一部店舗で発売する。【画像をもっと見る】同ブランドは、今年に入ってロンドン内で生産工場を移転。これまでもインラインで職人が手掛けるシャツは販売