吉本新喜劇の女優・大塚澪（29）が13日、初の著書「ゾンビメンタルどんなにヘコんでもすぐに復活する人の思考法」（東洋経済新報社）の取材会を都内で開いた。「吉本で一番怒られている芸人」を自任する大塚が、その豊富な経験で会得したメンタルによる処世術を指南。「怒られた人を嫌いになっていないし、仲良くなっている。そういうことを若い人に広めたいと思い、心を全裸にして書きました」と強調。小籔千豊（52）も応援