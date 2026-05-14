◇セ・リーグヤクルト4―2阪神（2026年5月13日神宮）巧みな一打で、大きな一歩目を踏み出した。ヤクルトのドラフト6位・石井が1点を追う8回無死二塁で右中間へ同点二塁打。今季11度目の逆転勝利を呼び込み「何としても勝ちたかった。一本出て良かった」と笑った。9打席目で待望のプロ初安打。それまでの2打席で三振を喫していたが「打ちに行く姿勢は忘れずに打席に向かった」。一塁走者の並木のスタートも「しっかり見え