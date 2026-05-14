◇パ・リーグ西武2―1ソフトバンク（2026年5月13日みずほペイペイD）渾身（こんしん）の力を込めて今季最多の129球目を投じた。2―1の9回2死二、三塁。西武・高橋光は野村を148キロのフォークで空振り三振に仕留めた。リーグトップの5勝目を挙げた雄叫びが響き渡った。「疲れましたけど、最後まで集中して投げられた。（2度目の完投は）うれしいですし、続けていきたい」ソフトバンク相手に4戦4勝。チームが同カード4