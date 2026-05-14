◇パ・リーグロッテ2―6日本ハム（2026年5月13日ZOZOマリン）ロッテは3連敗で借金は今季ワーストを更新する9に膨らんだ。小島が7回5安打4失点で今季勝ちなしの4敗目。打線は山口の1号2ランによる2点に終わった。悔やまれるのは無死満塁であと1本が出ずに無得点に終わった6回の攻撃で、サブロー監督は「現状ヒット4本出ないと点が入らない。ヒット2本で点が取れるような打線になってほしい。なれるはずなんですけど…」