◇関西学生野球第1節第4日近大1―2関大（2026年5月13日GOSANDO南港）近大は関大の米沢を攻略できず、今春初めて勝ち点を落とした。中3日で先発した最速154キロ右腕の宮原は7回2失点の力投が報われなかった。「この春で一番状態が良かった」と最速151キロを計測した直球を中心に9奪三振をマーク。しかし、1―0の7回1死から今春初被弾となる左越えソロを献上して踏ん張り切れなかった。昨春以来となる優勝には、次節の