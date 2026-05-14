■ＧＷ 206円(+50円、+32.1％) ストップ高 グローバルウェイ [東証Ｇ]がストップ高。12日の取引終了後、26年3月期の連結業績について、売上高が従来予想の37億5000万円から40億1400万円（前の期比30.7％増）、営業損益が1億4200万円の黒字から3億700万円の黒字（前の期は2億6100万円の赤字）で着地したようだ。業績が上振れして着地したことを好感した買いが集まった。デジタル・ソリューション事業で外注