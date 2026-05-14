■Ｖテク 5,570円(+705円、+14.5％) ストップ高 ブイ・テクノロジー [東証Ｐ]がストップ高。12日の取引終了後に発表した27年3月期連結業績予想で、売上高600億円（前期比13.2％増）、営業利益55億円（同45.9％増）、純利益30億円（同30.4％増）と大幅増収増益を見込むことが好感された。 半導体・フォトマスク分野でアドバンストパッケージ分野のDI露光装置の本格拡大が寄与し大幅増収増益を見込むほか、フ