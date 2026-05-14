春のマイル女王決定戦「第21回ヴィクトリアマイル」の最終追い切りが13日、東西トレセンで行われた。美浦では昨年の2冠牝馬エンブロイダリーが坂路で充実ぶりをアピール。海外遠征帰り初戦で勝ち切った前走阪神牝馬S以上の雰囲気で、3つ目のG1タイトルを目指す。栗東では昨年オークス馬カムニャックが坂路単走。前哨戦で敗れた同期エンブロイダリーへのリベンジに燃えている。最終追いは坂路でサラッと。僚馬を4馬身突き放した