◇セ・リーグDeNA5―0中日（2026年5月13日横浜）DeNAのドラフト2位・島田舜也投手（23）が13日、中日戦に先発し、6回5安打無失点、9奪三振でプロ初勝利をマークした。5回には3者連続3球三振を奪い、セ・リーグの新人投手では初となる「イマキュレートイニング」を達成。横浜出身の右腕が本拠地初登板で快挙を成し遂げ、チームは今季最多の貯金2とした。プロ野球選手になってハマスタで投げる。島田が少年時代の夢をかな