直木賞作家で2012年に亡くなった故藤本義一さん（享年79）の妻で、13日に91歳で亡くなった藤本統紀子（ふじもと・ときこ）さんを、古くからの友人であるイラストレーターの成瀬國晴さんが悼んだ。。藤本義一さんを支えられてきた姿を思い出します。2012年に亡くなられた義一さんとは「11PM」に出演したのをきっかけに45年の付き合いでした。亡くなられたときに統紀子さんから「葬儀委員長をやってほ