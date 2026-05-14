女性ボーカルデュオ「PUFFY」が13日、東京・渋谷のLINECUBESHIBUYAで30周年記念コンサートを行った。1996年5月13日に「アジアの純真」でデビューし、この日でちょうど30年。「アジア…」のほか「渚にまつわるエトセトラ」「愛のしるし」など、これまでの歩みを振り返る20曲で節目の一日を飾った。大貫亜美（52）は「もぎたての果実も熟れちゃった。でも熟れてからがおいしい」と「これが私の生きる道」の歌詞に合わせて自