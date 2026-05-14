◇関西学生野球第1節第4日関大2―1近大（2026年5月13日GOSANDO南港）関西学生野球は4回戦1試合が行われ、関大が近大との同率首位対決を2―1で制した。今秋ドラフト上位候補に挙がる最速149キロ左腕の米沢友翔投手（4年）が、7回2/3を投げ、1失点でリーグトップに並ぶ3勝目を挙げた。これで勝ち点4となり、単独首位に浮上。京大との第7節で勝ち点を挙げれば、23年秋以来5季ぶり41度目（旧リーグ含む）の優勝が決まる。