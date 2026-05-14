◇セ・リーグ巨人4―2広島（2026年5月13日福井）巨人・坂本勇人内野手（37）が13日の広島戦（福井）で逆転サヨナラ3ランを放った。1点を追う延長12回に左翼席へ運び、自身7本目のサヨナラ弾で通算300号本塁打を達成。前日の岐阜に続いて地方球場で2試合連続のサヨナラ勝ちを収めたチームは、3連勝で貯金2とした。左翼スタンドへ消える白球を見届けると、右手で握っていたバットを放り投げ、大きく吠えた。1―2の延長12回