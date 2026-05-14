直木賞作家で2012年に亡くなった故藤本義一さん（享年79）の妻、藤本統紀子（ふじもと・ときこ）さんが13日午前10時34分、老衰のため兵庫県西宮市内で死去した。91歳。同県神戸市出身。通夜は17日午後7時、葬儀・告別式は18日午前10時に同市城ケ堀町1の40、公益社西宮山手会館で営まれる。喪主は長女・中田有子（なかた・ゆうこ）さん。夫を支え、自らも輝いた人生にひっそりと幕を引いた。親族によると、統紀子さんは近年、西