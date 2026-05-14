元乃木坂46で「さゆりんご」の愛称で知られるタレント松村沙友理（33）が13日、都内で「auでんち」のPR発表会に登場した。今年3月に第1子を出産したばかりで、3人の子供を持つ先輩ママの横澤夏子（35）とトーク。「ママりんごでーす。子りんごが生まれました！」と元気いっぱいに登場。子育てによる生活の変化について問われると「時間の感覚が変わりました。今までご飯を食べに行っていた午後8時は寝かしつける時間。一日が終