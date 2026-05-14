◇セ・リーグヤクルト4―2阪神（2026年5月13日神宮）最高の場面でのプロ初安打は、家族の目標に近づく大きなアピールとなった。ヤクルト・石井は9日の広島戦に「6番・遊撃」でプロ初出場。一歩目を踏み出した晴れ舞台には、家族が栃木県から駆けつけた。父・勲さんは「巧も“スタートラインに立てた”と言ってましたけど同じ思い」と感慨深げだった。そんな石井家には待ち望む対戦がある。8歳上の西武・一成との兄弟対決