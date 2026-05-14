青森から仙台に移動し、本拠でのピックアップ練習に楽天・中島が参加した。昨季は主に1番打者として起用され、規定打席に到達して打率・266をマーク。しかし、今季はここまで打率・196と不振。この日は軸足の左足への重心の乗り方を意識したフォームでロングティーなどを行い「打球が良くなってきた」とうなずいた。チームは今季2度目の5連敗中。中島は直近3試合は出場がなく「自分もチームもなんとか、こじ開けたい」と闘志