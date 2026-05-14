◇セ・リーグ巨人4―2広島（2026年5月13日福井）【記者フリートーク】巨人・坂本の恩師もメモリアルアーチに目を細めた。青森・光星学院（現八戸学院光星）時代に指導した明秀学園日立（茨城）の金沢成奉監督は「正直、300本も本塁打を打つ選手になるとは夢にも思いませんでした。本当におめでとうと言いたいです」と喜んだ。今年1月のこと。金沢監督は坂本に誘われ、初めて3泊4日の日程で自主トレ先の沖縄へ激励に訪れ