14日午前5時1分ごろ、岩手県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は岩手県内陸北部で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.0と推定される。各地の震度は次の通り。震度4＝盛岡藪川、八幡平田頭、葛巻、岩手（岩手）▽震度3＝八戸南郷、三戸、五戸、田子、南部苫米地、階上（青森）盛岡渋民、久慈枝成沢、二戸、葛巻町役場、軽米、野田、九戸、一戸（岩手）▽震度2＝函館泊（北海道）八戸（青