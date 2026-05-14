◇セ・リーグヤクルト4―2阪神（2026年5月13日神宮）【田淵幸一視点】今年のヤクルトの強さを見せつけた阪神との首位攻防戦だった。まさに、池山監督の「イケイケ野球」が全開。1点を追う8回の攻撃には驚かされた。先頭の武岡が右前打で出塁し、普通なら送りバントだ。しかもルーキーの石井はここまで2三振。そもそもプロで一本も安打を打っていない。それでも送りバントをしない。この徹底ぶりはなかなか度胸がいる。