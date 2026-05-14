気象庁によりますと14日午前5時1分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、盛岡市、八幡平市、葛巻町、岩手町震度3を観測したのは、八戸市、三戸町、五戸町、田子町、青森南部町、階上町、久慈市、二戸市、軽米町、野田村、九戸村、一戸町となっています。震源地は岩手県内陸北部。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。