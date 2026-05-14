俳優の坂口健太郎がフジテレビの10月期連続ドラマ『kiDnap GAME』の主演を務めることが発表された。【写真】坂口健太郎、さっぱり短髪＆髭スタイル本作は、香港、韓国のパートナー会社とともに、日本と海外複数都市で撮影が行われ、すでに18の国と地域で放送・配信が決定している大型プロジェクトドラマ。 物語は、アジア７都市で同時多発誘拐事件が発生するところから始まる。東京、ソウル、台北、シンガポール、バンコク、那