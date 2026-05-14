タレント・女優の志田音々＆新谷姫加＆二瓶有加が14日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）24号の表紙と巻頭、センターグラビアに登場した。【写真】志田音々＆新谷姫加＆二瓶有加のグラビア競演に話題のバイク女子も！「ヤンジャン」最新号フォトギャラリー舞台出演を期に、「一生の親友」と誓い合う仲の3人が、初めてグラビアで共演した。テレビ、雑誌、YouTubeなど多方面で活動する売れっ子がそろう、1度きりの豪華コ