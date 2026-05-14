大相撲夏場所大相撲夏場所の三日目が12日、東京・両国国技館で行われた。早朝には新たな門出を迎える新弟子たちが土俵に上がる「前相撲」が行われたが、そこで見られた元人気力士の姿にファンから「細く見えるな」「見れるの嬉しい」などの声が上がっている。前相撲を配信したABEMAの中継に映ったのは、紺色の協会ジャンパーに身を包んだ元幕内の千代丸。真剣な表情で新弟子たちの様子を確認していた。千代丸は178センチ、