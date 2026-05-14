舞台の「『チェンソーマン』ザ・ステージレゼ篇」の公式サイトが１３日に更新され、チェンソーマン役で出演予定だった仲宗根豊が降板すると発表した。仲宗根が体調不良のため一定期間の休養が必要となったことが理由。同サイトでは「『チェンソーマン』ザ・ステージ レゼ篇 出演者に関する重要なお知らせ」のタイトルで報告。「『チェンソーマン』ザ・ステージ レゼ篇にチェンソーマン役で出演を予定しておりました仲宗根 豊