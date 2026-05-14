◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）則本は見事なピッチング、ひと言で言えば「完璧」だったね。リフレッシュのために中１４日の間隔をもらったことで、阿部監督の思いも感じたのだと思う。この試合にかける意気込みが、序盤から見ているこちらにもビンビン伝わってきた。ベテランになると地方球場を嫌がったりするもんだけれど、そんなそぶりなんてゼロ。ここで勝てないようでは男がすたる