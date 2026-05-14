【馬券のツボ】≪ここが買い≫主戦のルメールはヴィクトリアMを4勝（17年アドマイヤリード、20年アーモンドアイ、21年グランアレグリア、25年アスコリピチェーノ）。20年から6年連続で相棒を馬券圏内に導いており、これほど頼りになる鞍上はいない。≪ここが心配≫同じ東京だった昨年のオークス（9着）はレース前からややエキサイト。前走阪神牝馬S（1着）で未勝利戦以来の逃げに出たこともあり、道中の折り合いは鍵になるか