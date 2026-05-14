テンションを考慮し、静の姿勢を貫いた。カムニャックはハロー（馬場整地）から20分ほど経過した、馬が少ない時間帯に坂路単走。ラチ沿いをゆったり駆け上がって徐々に加速。馬場の真ん中に誘導されてラスト2Fは13秒3→12秒1のラップで駆け上がった。全体時計（4F56秒0）は予定通り。7日にCWコース3頭併せの1週前追いで6F80秒6（1F11秒3）と負荷をかけたこともあり、当週はこれで十分。友道師は「落ち着きがあり、いい走りだった