気品に満ちたクイーンズウォークは先週CWコースで切れ味を披露。坂路の最終追いは4F56秒9〜1F12秒7で流した。3週連続で騎乗した新コンビ西村淳は「1週前は負荷をかけて、いい動き。今朝は調整程度。1週ごとに状態が上がっていく。改めて凄い厩舎だと思います」と感心しきり。パートナーが昨年このレース2着で「今年は1着を獲れるように」と決意に満ちた表情だった。