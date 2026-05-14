カピリナはWコースで単走追い。直線で手綱をしごいて6F78秒9、ラスト3F35秒6〜1F11秒3の好時計を出した。田島師は「内を回ったので時計が速くなった。動きは悪くない」と上々の口ぶり。前走・阪神牝馬Sは中団から伸びあぐねてブービー9着。「大敗した理由がもうひとつ分からないが、ダメージは残っていない。負担重量など条件は厳しいが、何とか頑張ってほしい」と語った。