阪神牝馬S6着のカナテープはWコースで6F81秒7〜1F11秒6（馬なり）。オークスに登録している内のエンジョイドアスク（3歳1勝クラス）が動き過ぎて1馬身半遅れだったが、余力残しの手応えで及第点の時計は出ている。昨年は新潟の関屋記念V、東京の府中牝馬S2着、アイルランドT3着と左回りを得意にしている。既に7歳だが、好相性の東京なら激走があるかもしれない。