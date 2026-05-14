愛知杯を制したアイサンサンは坂路単走。右肩上がりのラップで4F53秒8〜1F12秒2を刻んだ。橋田師は「前回と変わらず来ています。順調ですよ」とうなずく。今年3月の開業から19日目で重賞初タイトルを厩舎にプレゼントし、今度はG1舞台へ。「東京マイルは（昨年10月の鷹巣山特別で）勝っている条件だし、相手が強くなるG1でどれだけやれるか楽しみです」と意気込んだ。