札幌白石警察署は2026年5月13日、傷害の疑いで札幌市白石区に住む会社員の男（27）を現行犯逮捕しました。男は2026年5月13日午後8時前、自宅で、同居する20代の妻の顔面を殴打する暴行を加えけがを負わせた疑いが持たれています。妻は鼻血を出すなどの軽傷です。現場に居合わせた、妻の父親が「娘が殴られた」と警察に通報し事件が発覚。調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めています。