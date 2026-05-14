マピュースはWコースを単走でサラッと。軽快な脚取りで5F67秒2〜1F11秒8（馬なり）を計時した。小島助手は「調整程度。リラックスして走れていた」と納得の表情を浮かべた。今回は勝ち鞍のある東京マイルへの舞台替わり。「乗り難しい馬ではないし、コントロールは利く。切れないので直線は思う存分、追ってほしい」と初コンビを組むゴンサルベスの手腕に期待を寄せた。