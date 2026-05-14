アニメ「ルパン三世」や映画「犬神家の一族」など多数の楽曲で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二（おおの・ゆうじ）さんが４日午前６時８分、老衰のため都内の自宅で死去した。８４歳。静岡県出身。葬儀・告別式は近親者のみで行い、後日、お別れの会を予定している。所属事務所の公式サイトでは「直前まで普段と変わらず過ごしており就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました」とつづられた。３０日のプロデュ