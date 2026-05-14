京王杯SC7着から中1週のワイドラトゥールは坂路馬なりで4F53秒7〜1F12秒7。田代助手は「単走でサラッと。使った後もガタッと来ることがなく、体質が強くなった」と目を細めた。前走は持ち前のしまい勝負ではなく、中団からの競馬。目立つ伸びは見られなかったが「あの位置で競馬ができたのは良かった」と収穫を強調。「流れひとつでマイルでもやれると思う」と期待を込めた。